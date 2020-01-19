إسقاط طائرات مسيرة باتجاه قاعدة روسية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين حاولوا شن هجوم على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، منذ قليل، بطائرات مسيرة، مؤكدة إسقاط الطائرات دون وقوع أي خسائر في القاعدة.وقالت الوزارة في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافا جوية على بعد مسافة أمنة من القاعدة، ولا توجد أي خسائر مادية أو بشرية أو إصابات، وتعمل قاعدة حميميم وفقا لبرنامجها".يشار إلى أن روسيا تنشر قوة جوية في قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية في شمال غرب سورية منذ 2015، وتعرضت لعدة هجمات بطائرات مسيرة.