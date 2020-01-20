السفير على الحنفى: أردوغان يهدد استقرار العالم بممارساته فى ليبيا

أكد السفير علي الحنفي، نائب وزير الخارجية السابق، أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا في إيجاد حلول للأزمة الليبية، بالتواصل مع البرلمان الليبي والقائد العسكري الليبي خليفة حفتر.وأضاف «الحنفي»، خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع عبر قناة «إكستر نيوز»، أن الرئيس السيسي، حمل على عاتقه الكثير لحل الأزمة الليبية، وقام باتصالات رفيعة المستوى مع زعماء العالم، لتوضيح خطورة ما يحدث في ليبيا.وأكمل: «لابد من تركيا احترام وقف تقديم أي دعم عسكري، للأطراف المتنازعة في ليبيا»، موضحًا أن ما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد استقرار العالم.وأردف: «هناك خلاف بين الدول الأوروبية وخاصة بين فرنسا وإيطاليا حول ما يحدث في ليبيا، والأمم المتحدة يجب أن تلعب دورًا مهمًا لحل الأزمة الليبية بعد مؤتمر برلين».