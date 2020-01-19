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محمد العسيري

مصر

تشطيبات شقق الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 11:24 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية المخصصة للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال جولته التفقدية بمدينة بدر.

وأشاد وزير الإسكان بمستوى التشطيبات، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيب والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بأعلى جودة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون طرح الوحدات بشروط ميسرة.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الحكومة للانتقال إلى المقرات الجديدة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتأهيل الموظفين للتعامل إلكترونيا، إلى جانب تجهيز سكن يليق بكل المستويات وتسهيل الوصول من وإلى السكن من خلال شبكات الطرق ووسائل الانتقال المختلفة.

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