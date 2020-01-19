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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على متهم بسرقة محل خدمات محمول بالمرج

الأحد 19/يناير/2020 - 11:19 م
متهم
متهم
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم في واقعة بلاغ بسرقة محل لخدمات المحمول في المنطقة المرج.

على خلفية ما تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من (موظف بفرع إحدى شركات المحمول) باكتشافه كسر القفل الخاص بمقر الفرع محل عمله بمنطقة المرج، والاستيلاء من داخله على (10 هواتف محمولة - 128 كارت شحن "فئات مختلفة" – جهاز "لاب توب" - 125 خط هاتف محمول - بعض إكسسوارات الهواتف المحمولة – مبلغ مالى).

توصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بقيامه ببيع جزء من المسروقات لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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