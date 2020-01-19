القبض على 4 طلاب تنمروا على زميلهم داخل مدرسة بقنا

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، منذ قليل، القبض على 4 طلاب للتنمر على زميلهم قبل بدء الامتحان في قنا.وكان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد قيام 4 طلاب بالمرحلة الثانوية الزراعية بقرية الجبلاو بدائرة مركز شرطة قنا بالتنمر على طالب بذات المدرسة بأسلوب غير لائق أمام الطلاب داخل الفصل، قبل بدء الامتحان في إطار المزاح بينهم بدعوى قيامه بسب أحدهم.تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبطهم، كما قام مدير المدرسة بإحالة الواقعة للتحقيق لاتخاذ إجراء إداري رادع حيال الطلبة وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.