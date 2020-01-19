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د. محمد الباز
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نادين نسيب نجيم: السوشيال ميديا «غيمة سوداء»

الأحد 19/يناير/2020 - 11:05 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
سناء إسماعيل
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ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على المخرج ناصر فقيه، حول ميل موقع "تويتر"، للأخبار السلبية، مؤكدة أن هذا يندرج على كل مواقع التواصل.

وأضافت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "مش بس تويتر كل منصات التواصل الاجتماعي الحمدالله عطول في غيمة سودا ولا مرة مشمسة كتير خير الله".

من ناحية آخرى تستعد الفنانة اللبنانية لتصوير مشاهدها في مسلسل "عشرين عشرين"، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ويشارك نادين نسيب نجيم، في بطولة العمل الفنان السوري قصي خولي، وذلك في التعاون الثاني لهما على التوالي بعد نجاحهما في مسلسل "خمسة ونص"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.

يذكر أن مسلسل "خمسة ونص"، من بطولة نادين نسيب نجيم، الفنان السوري قصي خولي، الفنان السوري معتصم النهار، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

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