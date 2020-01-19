السيسي يصل لندن للمشاركة فى قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، التي ستعقد غداً، بمشاركة 21 رئيس دولة إفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.وكان الرئيس السيسى، شارك الأحد، في فعاليات مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية، بحضور أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا.