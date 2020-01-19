محافظ الإسكندرية يناقش صيانة 13 مدرسة مغلقة

عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا عاجلا لمناقشة ملف الصيانة لـ١٣ مدرسة حكومية مغلقة، والتي تحتاج إلى إعادة تأهيلها لتقليل كثافة الفصول بالمدارس الأخرى.جاء ذلك بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالثغر، والمهندس أحمد عبد الكريم مدير هيئة الأبنية التعليمية، وجميع الجهات المعنية بتنفيذ تطوير وصيانة المدارس.وخلال الاجتماع شدد جمال على كافة الجهات المعنية، على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة التي تحتاجها المدارس، خلال ٤ أشهر على الأكثر، لإعادة تشغيلها قبل بدء العام الدراسي القادم، وتقليل كثافة الفصول بالمدارس الأخرى، مؤكدا على أن هذا الملف يعد ذو أولوية هامة وصيانة المدارس الحكومية وتأهيلها يعد من أهم المشروعات القومية التي تلقى اهتماما خاصة من القيادة السياسية.