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البابا تواضروس يدعو الأقباط من كاتدرائية الإسكندرية لنبذ الخطية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:43 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
أحمد عاشور
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تحدث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن روحانية عيد الغطاس، خلال العظة الروحية التي ألقاها خلال قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، مهنئا الشعب القبطى بعيد الغطاس المجيد، والذى يواكب الاحتفال به 11 طوبة من الشهور القبطية.

وأضاف البابا أن المصريين قديما كانوا يحتفلون بعيد الغطاس قديما بالنزول إلى مياه نهر النيل لتذكار العيد، بالرغم من برودة الجو.

وداعب البابا الحضور قائلا: "أقباط مصر استطاعوا أن يخلطوا بين الإيمان والطعام، فتناول القلقاس رمز للمعمودية بالتغطيس في الماء، والقصب رمز للإنسان المسيحي الذي يتعرض لأي ضغط يخرج منه العصير الحلو والكلمات المباركة".

كما مازح البابا تواضروس الثاني مع شعب الكنيسة، قائلا: "أنتم في الإسكندرية بتاكلوا قصب وقلقاس، في الخارج يستوردون القلقاس لكي يكتمل عندهم العيد".

وأضاف "أن القصب يمثل الإنسان عندما يكون تحت ضغط يخرج أقصى ما عنده مثل القصب، وفي هذا العيد بنجدد حياتنا ونستعد بصوم يونان والصوم الكبير".

ودعا البابا تواضروس الثاني، الشعب القبطى لنبذ الخطية التى تجعل الإنسان يعيش فى ظلام روحي، والارتباط بالله الذي يملأ النفس فرح، مؤكدا على الكنيسة تقوم بمعمودية الأطفال حديثي الولادة بالتغطيس في الماء المقدس، كأحد أركان الإيمان المسيحى والتى تعطى الإنسان المسيحى نعمة وبركة كبيرة تلازمه طوال حياته.

وأشار البابا تواضروس الثاني، إلى أن عيد الغطاس يرتبط بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح، حيث تحتفل الكنيسة خلال 40 يوما من عيد الميلاد بنحو 5 أعياد ترتبط بميلاد السيد المسيح فى بداية العام، مثل عيد الغطاس وعيد الختان.

وأشار البابا تواضروس إلى أن عيد الغطاس يبرز دور يوحنا المعمدان، والذي سبق السيد المسيح زمنيا بنحو 6 أشهر فى الدعوة إلى التوبة، وهو نال الشهادة بقطع الرأس، قائلا: "كان يوحنا المعمدان فى مهمة إلهية ليشهد للنور ويشهد لمجئ السيد المسيح".

وعيد الغطاس، أو عيد "الظهور الإلهى" كما يطلق عليه في الكنيسة، هو عيد لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، أى تغطيس السيد المسيح فى نهر الأردن كرمز للتطهر، حيث كان يوحنا المعمدان يدعو الشعب للتوبة بالغطس في ماء نهر الأردن دلالة على التطهر من الخطايا، وأصبح هذا الأمر تقليدا أسياسيا بالكنيسة والعقيدة المسيحية فيما بعد، حيث أصبح أحد الأركان الأساسية فى العقيدة المسيحية، ويتم تغطيس الطفل حديث الولادة فى جرن مملوء بالماء يطلق عليه "المعمودية" وهو أحد أركان الإيمان المسيحى الأساسية.

واعتاد بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية، خلال تعاقب البابوات الذين تولوا هذا المنصب، على صلاة قداس عيد الغطاس بالاسكندرية، حيث كانت الإسكندرية قديما هي عاصمة ومركز الكرسي البابوي.

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