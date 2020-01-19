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الثقافة

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

الأحد 19/يناير/2020 - 10:37 م
جمر اللحظة
جمر اللحظة
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن سلسلة إبداعات قصصية والتي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية "جمر اللحظة" للقاص محمد عطية محمود.

وقال محمد عطية عن المجموعة: "تدور حول لحظات مختزلة، كتحقيق لشرطية القصة القصيرة في أدق صورها، ربما تكون عابرة، ولكنها مرتبطة بأغوار الذات وعلاقتها بالآخرين، وهي محاولة مستمرة للحفاظ على مشروع قصصي أرى أنه يجعل كل كتاباتي مرتبطة ببعضها، لذا فهي تعتبر امتدادًا عضويًا لما سبقها، مع المحافظة على التناغم والترابط بين نصوصها، وهي الوحدة التي أحرص عليها كلما قدمت مجموعة جديدة من مجموعاتي التي لابد أن تقدم جديدًا، ولكن في إطار نمو وتطور ما أسميه بمشروع الكتابة".

وأضاف عطية في تصريح لـ "الدستور": "حرصت على تقطير قصصها كتابة وتطويرها في خلال 4 سنوات من 2014 إلى 2018 وهو متوسط لفترة الصبر على تكوين مجموعة لها تركيز الموضوع الواحد، وهو ما يعطيني الفرصة لاختيار قصصها وتنقيحها ودمجها، واستبعاد غير المتناغم منها؛ كي تعبر عن هذه الروح التي تسري فيها، وتكون، في الوقت ذاته، مقدمة لمرحلة جديدة من مراحل هذا المشروع".

أما عن محمد عطية محمود فهو قاص وناقد ومحاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

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