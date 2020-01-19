«جهزوا الفشار».. تسريب محمد علي يشعل صراع الخونة في تركيا

سخر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من البيان الذي أصدرته قناة الشرق القطرية تستنكر فيه تسريب المقاول محمد علي محادثة عبر "الواتساب" بينه وبين الإخواني ياسر العمدة والذي فضح فيه قنوات الإخوان والعاملين بها.وأضاف الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "أنا أنصح الجميع، أن يحضروا الفشار للتسلية والاستمتاع بالمعارك التي ستحدث بين المرتزقة العاملين بقنوات الإخوان على التمويل الذي يأتي لهم بالدولار من قطر".وواصل أن قناة الشرق القطرية كانت تصدر محمد علي على أنه المناضل ومفجر ثورة، والآن تصفه في بيانها بأنه مقاول، بل اتهمت المقاول محمد علي وياسر العمدة بأنهما يتلقيان تمويلًا.