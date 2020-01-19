عمرو أديب: «مؤتمر برلين» انتصار لمصر وحلفائها

وصف الإعلامي عمرو أديب، مؤتمر برلين، بأنه "أغرب مفاوضات قد تحدث في الدنيا، ذلك لغياب طرفي النزاع عن حضور المؤتمر".وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، كانا في برلين لكن لم يحضرا الاجتماع، وإنما عقدا لقاءات ثنائية.وأشار أديب إلى أن الطرف التركي كان خارج المعادلة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعر بأنه لا مكان له.وأضاف: "التكتلات التي صنعتها مصر والإمارات جعلت المؤتمر يسير في تكتل واضح ترغبه مصر والإمارات والاتحاد الأوروبي".وعلق أديب على الصورة التي نشرها رئيس وزراء إيطاليا، وتضم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، قائلًا: "صورة بمليون كلمة، وهي تؤكد أن مصر والحلفاء وهم: الإمارات والاتحاد الأوروبي انتصرت اليوم وحققت ما تريد وأكدت رفض الوجود التركي".