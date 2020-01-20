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الصحة

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:35 ص
مكملات زيت السمك
مكملات زيت السمك
إسلام جمال
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كشفت دراسة أجراها عدد من الباحثين الدنماركيين، أن مكملات زيت السمك قد تزيد من خصوبة الرجال، كما أنها تزيد من عدد الحيوانات المنوية لديهم، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وأجرى باحثون من جامعة جنوب الدنمارك دراستهم باستخدام 2000 شابًا دنماركيًا يخضعون لاختبار اللياقة العسكرية.

وتم فحص كلا من الرجال لمعرفة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، فحوصات جسدية، وقدم عينات من الحيوانات المنوية، ثم أجاب المشاركين فى الدراسة على أسئلة حول وجباتهم الغذائية وأنماط حياتهم.

بعض الأطعمة التي يمكن أن تحسن من خصوبة الرجل:

القاعدة العامة هي أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو أفضل للخصوبة أكثر من نسبة عالية للغاية من السكر أو الدهون.

تعد الفاكهة والخضار غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA، والبوليفينول، والمغنيسيوم، والفولات والألياف، والتي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن، تناول الأطعمة الغنية بالزنك والسيلينيوم وفيتامين ج، من الأمور التي تساعد بشكل كبير فى زيادة الخصوبة عند الرجال، حيث يمكن العثور على الزنك في الأطعمة مثل اللحوم والجبن والحبوب الكاملة المحار والمكسرات.

الأطعمة التي يمكن أن تقلل من خصوبة الرجل

الحد من الألبان
فتناول الأطعمة من الألبان المرتبطة بإنتاج الحيوانات المنوية مثير للجدل إلى حد ما، لكن النظرية تقول إن حوالي 75 في المائة من الحليب الذي نستهلكه يأتي من الأبقار الحامل، قد يكون هناك مستوى عال من الإستروجين الذي يحدث بشكل طبيعي، مما قد يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

الحد من تناول اللحوم
فعلى الرغم من عدم إثباته بالكامل، فقد أكد الباحثون، أن اللحوم المصنعة قد تؤثر على الخصوبة لدى الرجال عن طريق مضادات الأكسدة الحيوية.

تجنب الكميات المفرطة من السكر
قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة السكرية إلى زيادة الوزن والسمنة، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين التي قد تؤثر سلبًا على جودة الحيوانات المنوية نتيجة الالتهاب والإجهاد التأكسدي.
ويمكن أن تؤدي النظم الغذائية الغنية بالسكر أيضًا إلى اختلال توازن السكر في الدم ما قد يعطل محور الغدة النخامية الخصية الذي يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

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