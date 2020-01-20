دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

بعض الأطعمة التي يمكن أن تحسن من خصوبة الرجل:

الأطعمة التي يمكن أن تقلل من خصوبة الرجل

الحد من الألبان

الحد من تناول اللحوم

تجنب الكميات المفرطة من السكر

كشفت دراسة أجراها عدد من الباحثين الدنماركيين، أن مكملات زيت السمك قد تزيد من خصوبة الرجال، كما أنها تزيد من عدد الحيوانات المنوية لديهم، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.وأجرى باحثون من جامعة جنوب الدنمارك دراستهم باستخدام 2000 شابًا دنماركيًا يخضعون لاختبار اللياقة العسكرية.وتم فحص كلا من الرجال لمعرفة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، فحوصات جسدية، وقدم عينات من الحيوانات المنوية، ثم أجاب المشاركين فى الدراسة على أسئلة حول وجباتهم الغذائية وأنماط حياتهم.القاعدة العامة هي أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو أفضل للخصوبة أكثر من نسبة عالية للغاية من السكر أو الدهون.تعد الفاكهة والخضار غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA، والبوليفينول، والمغنيسيوم، والفولات والألياف، والتي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم.وأشار الباحثون إلى أن، تناول الأطعمة الغنية بالزنك والسيلينيوم وفيتامين ج، من الأمور التي تساعد بشكل كبير فى زيادة الخصوبة عند الرجال، حيث يمكن العثور على الزنك في الأطعمة مثل اللحوم والجبن والحبوب الكاملة المحار والمكسرات.فتناول الأطعمة من الألبان المرتبطة بإنتاج الحيوانات المنوية مثير للجدل إلى حد ما، لكن النظرية تقول إن حوالي 75 في المائة من الحليب الذي نستهلكه يأتي من الأبقار الحامل، قد يكون هناك مستوى عال من الإستروجين الذي يحدث بشكل طبيعي، مما قد يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.فعلى الرغم من عدم إثباته بالكامل، فقد أكد الباحثون، أن اللحوم المصنعة قد تؤثر على الخصوبة لدى الرجال عن طريق مضادات الأكسدة الحيوية.قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة السكرية إلى زيادة الوزن والسمنة، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين التي قد تؤثر سلبًا على جودة الحيوانات المنوية نتيجة الالتهاب والإجهاد التأكسدي.ويمكن أن تؤدي النظم الغذائية الغنية بالسكر أيضًا إلى اختلال توازن السكر في الدم ما قد يعطل محور الغدة النخامية الخصية الذي يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.