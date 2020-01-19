قطة نضال الشافعي تشاركه بطولة «خان تيولا»

استعان الفنان نضال الشافعي بقطته للظهور معه في أحداث فيلمه الجديد "خان تيولا" الذي يقوم بتصويره حاليًا داخل حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي.جاء ذلك بعدما قرر مخرج العمل وسام المدني الاستعانة بقطة سوداء، للظهور مع الشافعي في الكثير من المشاهد الداخلية، وقام نضال بتدريب قطته على بعض الحركات التي طلبها المخرج.ويستمر نضال الشافعي في تصوير مشاهده الداخلية بفيلم "خان تيولا" التي يقابل بها الفنانة وفاء عامر، التي بدأت تصوير مشاهدها أمس.فيلم "خان تيولا" من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال وعلي الشجيري ومن تأليف وإخراج وسام المدني وإنتاج شركة ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي، وتدور أحداثه في إحدي الحقب الزمنية القديمة.