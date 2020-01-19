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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أهدروا 359 ألف جنيه.. إحالة 3 مسئولين بـ«العياط الزراعية» للتأديبية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:14 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
محمد عيسى
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قرّرت النيابة الإدارية في القضية رقم 234 لسنة 61 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين من قيادات إدارة العياط الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالجيزة للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار 359 ألف جنيه.

أكد تقرير الاتهام أن عبدالناصر عبدالكريم عبدالظاهر، مدير جمعية البليدة، ومحمد حسن عبدالعزيز، مدير إدارة التعاون ومحمود محفوظ محمود، مدير عام إدارة التعاون الزراعي بإدارة العياط الزراعية، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن المحالين الثلاثة تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المديونيات المستحقة على الجمعية التعاونية الزراعية بناحية البليدة بمركز العياط، والتي بلغت 359 ألف جنيه حتى نهاية شهر ديسمبر 2018.

تضمنت قائمة أدلة الثبوت مذكرة الإدارة العامة للتعاون الزراعي بشأن المديونية المستحقة على الجمعية التعاونية الزراعية، وأقوال المفتش المالي والإداري بوزارة الزراعة، ومديري إدارتي المتابعة المالية والتعاونية والتسويق بمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة.

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