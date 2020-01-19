«الخزنة الذهبية لإعلام الإخوان».. من هو عبدالرحمن أبو دية؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل جديدة عن حامل التمويلات القطرية لإعلام الإخوان في تركيا، رجل الأعمال الفلسطيني عبدالرحمن أبو دية، والشهير بـ "أبو عامر".وأوضح الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن برنامج "90 دقيقة" سبق المقاول الأجير محمد علي في كشف هوية الوسيط الذي ينقل التمويل لجماعة الإخوان الإرهابية، من قطر بنحو ما يقرب من شهر ونصف، موضحًا أن البرنامج تناول هذه القضية باستفاضة في حلقة 10 ديسمبر الماضي، وكشف هوية عبدالرحمن أبو دية وكيف ينقل التمويلات للإخوان عن طريق شركاته.وكشف الباز سر نفوذ رجل الأعمال عبدالرحمن أبو دية، وثقة القطريين به، موضحًا أن "أبو دية" له أقارب يعملون في الديوان الأميري القطري وهو ما عزز ثقة القطريين به.وأشار إلى أن أبو دية نقل لقنوات الإخوان ما يقرب من نصف مليار دولار من قطر، مشيرًا إلى أن أبو دية يمتلك حصة في قناة مكملين، كما أنه يمتلك موقع ميدل إيست أي، والذي يتراس تحريره ديفيد هريست، الذي يألف كتبًا ضد الجيش المصري.