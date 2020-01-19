تطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

لا تزال قضية مقتل شاب سوري تسلل إلى فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم تشغل بال الكثيرين.وكشف برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4"، عن تطورات القضية بعد أن قرر قاضي التحقيقات الأول في جبل لبنان نقولا منصور، تحديد يوم الخميس المقبل 23 يناير موعدًا لجلسة تحقيق جديدة مع الطبيب فادي الهاشم، لاستكمال التحقيقات.وكان القضاء اللبناني وجّه لفادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل العمد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما.ووجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.