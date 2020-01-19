مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير بمطروح

شهدت محافظة مطروح مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، الأحد، إثر تصادم تروسيكل بسيارة نقل أمام مزلقان سكة حديد العلمين، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج.وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين وهم "محمود السعيد حميدة، 19 سنة، مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية واشتباه نزيف داخلي بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ابراهيم فتحي سعد علي، 23 سنة، مصابًا باشتباه PC واشتباه كسر بالساق اليسري، ومعصم اليد اليمني واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".كما أصيب "خميس عبدالسلام رزق خيرالله، 18 سنة، مصابًا باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية والزراع الأيمن واشتباه نزيف داخلي بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، إضافة إلى رجب عويس عبدالمنعم عويس، 27 سنة، جثة هامدة.وتلقى الدكتور محمد سعدية، مدير مرفق إسعاف مطروح إخطارًا يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين، إثر تصادم تروسيكل بسيارة نقل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج.تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.