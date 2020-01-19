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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك

الأحد 19/يناير/2020 - 09:41 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
ايهاب مصطفى
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عبد الدايم: أعمال الأدب العالمي في مسرح الدولة تؤكد أهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن أعمال الأدب العالمي التي يقدمها مسرح الدولة تؤكد أهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات، وتعيد اكتشاف كنوز المؤلفات التي شكلت بعض ملامح التاريخ الفني للإنسانية، مشيرة إلى الرسائل الإيجابية التي تتضمنها العروض تساهم بصورة فاعلة في نشر المثل العليا والتأكيد على القيم الأخلاقية السامية.

جاء ذلك عقب حضور وزير الثقافة مسرحية البخيل للكاتب الفرنسي الشهير موليير بمسرح أوبرا ملك برمسيس وبصحبتها الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

مسرحية "البخيل" تدور في إطار ساخر حول شخصية البرجوازي هاربجون ورفضه إتاحة الفرصة لابنيه لاختيار شريكا حياتهما وإصراره على تزويجهما من أثرياء رغم الفروق العمرية.

العرض إنتاج مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان، إعداد وإخراج خالد حسونة وبطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبد البارى سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتى، موسيقى محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، ومكياج أمل حسام.
وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك
وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك
وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك
وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك
وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك
وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك
وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك
وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك

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