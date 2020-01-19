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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مؤسس «رينيوبلز» يكشف 3 محددات للاستثمار في إفريقيا

الأحد 19/يناير/2020 - 09:14 م
رينيوبلز
رينيوبلز
أحلام عبدالرحمن
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قال توني ثيو مؤسس شركة "رينيوبلز" لهندسة الطاقة النظيفة، إن شركته تعمل في مشروعات كثيرة في بتسوانا والكاميران وشرق إفريقيا في كينيا، ويتطلع للعمل في غانا ونيجيريا، موضحًا أن مهمة شركته هو جلب الاستثمارات للمشروعات التي تحتاجها بلدان القارة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حسام حداد، على هامش قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، والذي أذيع في برنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة": "لا أحد يريد أن يهدر أمواله، ومهمتنا أن نعمل مع المستثمرين، ونوصلهم بالمشروع الصحيح"، لافتًا إلى أنه يفضل العمل مع القطاع الخاص، لكنه في أي مشروع لابد أن يتعامل مع الحكومة أولا.

وأوضح مؤسس شركة "رينيوبلز" لهندسة الطاقة النظيفة، أن هناك 3 محددات لجلب المستثمرين إلى إفريقيا، ولنجاح المشروعات.

أولا الإطار التشريعي

لفت ثيو، إلى أنه عند تطوير قطاع ما، لابد أن يعرف القوانين التي ينبغي اتباعها، فالمستثمر يريد استعادة أمواله، وهذا أمر يحدده التشريعات، مردفًا أن بعض الدول متقدمة على الأخرى في مجال التشريعات، لكن هناك شيء ناقص في المجال التشريعي.

ثانيًا التمويل

قال ثيو إنه من الممكن أن يأتي التمويل من داخل الدولة كالحكومة أو الحكومة تحدد ميزانية المشروع، وينفذه القطاع الخاص سواء من الداخل أو الخارج، لافتًا إلى أن العديد من الحكومات أخذت وقتا طويلا إلى أن تدرك أن القطاع الخاص مهم جدا.

ثالثا توفر المهارات

وفي مجال توفر المهارات في مجال الطاقة المتجددة أشاد مؤسس شركة "رينيوبلز" لهندسة الطاقة النظيفة، بتجربة مصر، وخاصة في مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

وقال إن معظم الصناعات الإفريقية بدأت في مصر، ومصر وضعت تشريعات يمكنها تطوير المهارات، بحيث ألا يجلب المستثمر العمالة من الخارج، لأن العمالة متوفرة في إفريقيا.

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