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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يطالب بوتين بوقف النشاط المزعزع للاستقرار

الأحد 19/يناير/2020 - 09:12 م
جونسون
جونسون
وكالات
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عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مؤتمر ليبيا في برلين اليوم الأحد، حيث طالبه بوقف نشاط روسيا المزعزع للاستقرار.

ووفقا لبيان صادر عن 10 داوننج ستريت "مقر الحكومة البريطانية" قال جونسون للزعيم الروسي، إنه لن يكون هناك تطبيع لعلاقتنا الثنائية إلى أن تنهي روسيا النشاط المزعزع للاستقرار، والذي يهدد المملكة المتحدة وحلفاءنا ويقوض سلامة مواطنينا وأمننا الجماعي.

وجدد تأكيده على موقف بلاده من اعتداء سالزبري عام 2018، عندما تم تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري الانجليزية بسلاح كيميائي تقول السلطات البريطانية إنه جاء من روسيا.

وأكدت وكالة أنباء تاس الروسية، أيضا انعقاد الاجتماع، قائلة، إن بوتين أجرى مباحثات مع جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية اورزولا فون دير لاين بشأن "قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذلك المشاكل الدولية بما في ذلك الوضع في ليبيا".

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