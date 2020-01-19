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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار أردوغان: تركيا تبيح الزنا وشرب الخمر

الأحد 19/يناير/2020 - 09:07 م
أردوغان
أردوغان
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نشرت الإعلامية، أماني الخياط، من خلال برنامجها "كبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" فيديو يظهر إباحة مستشار إردوغان للزنا وشرب الخمر.

وكان ياسين أقطاي، المستشار الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد حرية الزنا وشرب الخمر، وأن الدولة التركية لا تمنع ذلك وأن الإسلام جاء من أجل الحريات ولا يمنع سوى المسلمين، وذلك من خلال رده على سؤال وجهه له المذيع الإخواني، محمد ناصر، على فضائية "مكملين".

ومن ناحية آخرى فضحت أماني الخياط المنهج الانتهازي للجماعة الإرهابية، مشيرة إلى أن الإرهابي، محمود فتحي، هو من يقود الحراك ضد مصر من خلال وجوده في تركيا.

وأوضحت أن هناك عددا من العناصر الإرهابية المسلحة اتخذت محمود فتحي مرشدًا جديدًا للجماعة وذلك من خلال عدد من الانشقاقات داخل شباب الجماعة.

وأضافت أن فتحي هو الابن المدلل للإرهابي خيرت الشاطر وهو مؤسس حركة حسم الإرهابية وكتيبة الإعدام وثوار بني سويف، مشيرة إلى أنه يستخدم تلك المجموعات لاستهداف الدولة المصرية بشكل منظم.

ومحمود فتحي هو من شكل خمس حركات خرجت من الجماعة لمهاجمة الدولة.

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