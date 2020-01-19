الصدر يدعو للإسراع بتقديم مرشح لتشكيل الحكومة العراقية

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى الإسراع في اختيار مرشح لتقديمه إلى الرئيس العراقي برهم صالح ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة.وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحترم قرار التصعيد الذي اتخذه المتظاهرون، وأتمنى أن يلتزمون (المتظاهرون) بالسلمية وعدم الإضرار بأمن الشعب وتعريض البلاد لحرب أهلية طاحنة، وأحترم قرار الحكومة إن وجدت في التصدي للمخربين وأعمال الشغب ويجب عدم زج الحشد الشعبي في التصدي للمخربين فهذا يسيء إلى سمعتهم".وأوضح: "أشدد على الإسراع في اختيار مرشح غير جدلي وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة".ويشهد العراق مظاهرات احتجاجية رافقها عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة باصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي أسفر عن إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.