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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

محمود سعد يعتذر لـ«الصعايدة» بعد تصريحات ظلم المرأة

الأحد 19/يناير/2020 - 09:00 م
محمود سعد
محمود سعد
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اعتذر الإعلامي محمود سعد، عن مقولته أن جميع الصعايدة يظلمون المرأة في حقها بالميراث، بعدما تلقى بعض رسائل الغضب والتهديدات من قبل مجموعة من الصعايدة قائلًا: "كان يجب أن أقول بعض الصعايدة وليس الجميع".

وقال محمود سعد عبر برنامجه "باب الخلق" المُذاع على فضائية "النهار": "لا أخشى أي تهديدات، ولكن خانني التوفيق في جملة الجميع"، موضحًا أنه من المؤسف والمحزن ألا نعترف بأن حقوق المرأة مهضومة في الصعيد.

وأضاف: "في بعض الأماكن في الصعيد لا ترث المرأة، بيتًا أو أرضًا، يكتفي أشقاؤها بدفع لها قيمة من المال مقابل التنازل عن حقها في الميراث".

وتابع: "مثلما هناك صعايدة جدعان، هناك آخرين يظلمون النساء، وخاصة في الشرع، الذي يمثل أبسط حقوق المرأة".

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