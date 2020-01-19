محمود سعد يعتذر لـ«الصعايدة» بعد تصريحات ظلم المرأة

اعتذر الإعلامي محمود سعد، عن مقولته أن جميع الصعايدة يظلمون المرأة في حقها بالميراث، بعدما تلقى بعض رسائل الغضب والتهديدات من قبل مجموعة من الصعايدة قائلًا: "كان يجب أن أقول بعض الصعايدة وليس الجميع".وقال محمود سعد عبر برنامجه "باب الخلق" المُذاع على فضائية "النهار": "لا أخشى أي تهديدات، ولكن خانني التوفيق في جملة الجميع"، موضحًا أنه من المؤسف والمحزن ألا نعترف بأن حقوق المرأة مهضومة في الصعيد.وأضاف: "في بعض الأماكن في الصعيد لا ترث المرأة، بيتًا أو أرضًا، يكتفي أشقاؤها بدفع لها قيمة من المال مقابل التنازل عن حقها في الميراث".وتابع: "مثلما هناك صعايدة جدعان، هناك آخرين يظلمون النساء، وخاصة في الشرع، الذي يمثل أبسط حقوق المرأة".