رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن مبادرة «كلنا واحد».. قافلة طبية بمركز شباب كرموز بالإسكندرية

الأحد 19/يناير/2020 - 08:58 م
كلنا واحد
كلنا واحد
هبه عويضه
طباعة
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأحد، قافلة طبية في جميع التخصصات، بمركز شباب كرموز في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "كلنا واحد"، وضمن الاحتفال بعيد الشرطة.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، على أنها قافلة خدمية وإنسانية واجتماعية تضم كل التخصصات لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطني المنطقة وما حولها.

وأشارت إلى أن القافلة تأتي في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية بتوقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

نفذت القافلة تحت إشراف كل من محمد الطلخاوى، مدير عام فرع غرب ومحمد خميس رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب فوزى المدير التنفيذى للمركز.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

منذ ساعة و نصف

فيديو لفضيحة مستشار أردوغان مع إرهابي يخطط لاستهداف مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

منذ حوالي 4 ساعات

«قاتل ومخرب».. مظاهرة مناهضة لأردوغان على هامش «مؤتمر برلين»

الصور

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

«خدمة 24 ساعة».. أول صورة لماكينة شهادات الميلاد الذكية

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الأب بعد الطلاق يضر بصحتهم النفسية

مخاطر الإفراط فى تناول الفيتامينات

منوعات

فوائد خيالية للأفوكادو

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك

«تلوين المخطوطات الإسلامية» في محاضرة بدار كتب باب الخلق

طارق إمام يناقش «طعم النوم» على النيل الثقافية.. الأربعاء

«خير الدين الزركلي وتأريخه لعهد الملك عبدالعزيز» بمعرض الكتاب