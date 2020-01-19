ضمن مبادرة «كلنا واحد».. قافلة طبية بمركز شباب كرموز بالإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأحد، قافلة طبية في جميع التخصصات، بمركز شباب كرموز في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "كلنا واحد"، وضمن الاحتفال بعيد الشرطة.وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، على أنها قافلة خدمية وإنسانية واجتماعية تضم كل التخصصات لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطني المنطقة وما حولها.وأشارت إلى أن القافلة تأتي في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية بتوقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.نفذت القافلة تحت إشراف كل من محمد الطلخاوى، مدير عام فرع غرب ومحمد خميس رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب فوزى المدير التنفيذى للمركز.