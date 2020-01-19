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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«استقبال يليق بمجرم».. هكذا رد نشطاء عرب على أردوغان في برلين

الأحد 19/يناير/2020 - 08:55 م
أردوغان
أردوغان
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الجاليات العربية في برلين نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المستشارية الألمانية في العاصمة برلين، وردد المشاركون شعارات مناهضة للتدخل التركي في ليبيا ومحاولات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واصفين إياه بـ"القاتل والمخرب لدعم الجماعات الإرهابية".

وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن العرب استقبلوا أردوغان استقبالًا يليق بمجرم وقاتل، متابعًا: "أردوغان عملوله حفلة، زي زفة المطاهر كده قدام مبني المستشارية الألمانية".

ولفت الباز إلى أن أنجيلا ميركل قالت إن مؤتمر برلين هو اللبنة الأولى لحل مشكلة ليبيا بما يعني أن هناك خطوات أخرى لحل الأزمة، منوها بأن أكثر الناس المتفائلين لم يتوقعوا حل الأزمة في مؤتمر برلين.

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