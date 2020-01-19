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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل التحقيقات في تمزيق سائق لزوجته وأسرتها بالطالبية

الأحد 19/يناير/2020 - 08:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسّعة في تمزيق سائق لزوجته وأسرتها لرفضهم عودة ابنتها لشقة الزوجية رفقة زوجها، واستعلمت النيابة من المستشفي عن حالة المصابين الأربعة.

وكشفت التحقيقات بإشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أن سيدة وزوجها تزوجا منذ أكثر من عام وأنجبت منذ قرابة 4 أشهر طفلًا، حيث توجهت قبل وضع المولود وأقامت وزوجها بشقة أسرتها رفقة والديها وشقيقها واستمر الأمر عدة أشهر بحجة مراعاة الطفل، وأضافت التحقيقات أنه عندما طلب منها زوجها العودة لشقتهما الزوجية وترك منزل أسرتها رفضت وأسرتها لقيامه باستغلال تواجدهما بمفردهما والتعدي عليها بالضرب ما دفعه لاستغلال نومهم وأحضر سكين ومقص ووجه لهم جميعا عدة طعنات.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة حماه ميكانيكي سيارات 56 سنة، مصاب بجرح طعني بالبطن، وحماته 42 سنة بجرح طعني بالرأس وتم نقلهما للعناية المركزة بالمستشفي وزوجة المتهم، 21 سنة، مصابة بجرح طعني بالصدر، وشقيقها ميكانيكي سيارات 19 سنة بجرح طعني بالرقبة.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الطالبية من ضبطه وبحوزته سلاحي الجريمة "سكين" و"مقص حديدي"، وبمواجهته اعترف أمام اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبه اللواء سامح الحميلي بارتكابه الواقعة بسبب ضيقه منهم ورفضهم اصطحاب زوجته للشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمتي الشروع في قتل المجني عليهم وحيازة أسلحة بيضاء.

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