رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولتى تلاعب فى المنشأ للتهرب من الضرائب بالإسكندرية

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:54 ص
الصنف الوارد
الصنف الوارد
راندا التوني
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب عمليات بجمارك الاسكندرية، برئاسة السعيد بركات مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات برئاسة أشرف عبد العزيز، مدير عام جمارك السيارات، والإدارة العامة للايداعات والشؤون الجمركية برئاسة حسن جابر، من ضبط محاولتي تلاعب في المنشأ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بهدف التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

فبناء على إخباريتين سريتين، من أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة، وحمدي دويدار مدير إدارة قطع غيار السيارات، والسيد عبد الهادي مدير إدارة الإيداعات، بمحاولة شركة «أ. م» للاستيراد والتصدير التلاعب في منشأ مشمول البيان الجمركي رقم ١٢٢٧٨ لسنة٢٠١٩، والصنف الوارد عبارة عن قطع غيار سيارات منشأ الصين بعدد ٥٥ طردًا، طبقًا لبوليصة الشحن رقم ١٩٠١٤١٨، والمخزنة بإيداع خدمات الشحن المصرية.

وكذا محاولة شركة «أ. أ» للاستيراد والتصدير التلاعب في مشمول البيان الجمركي رقم ٩٢٤٩سيارات، والصنف الوارد قطع غيار سيارات منشأ الصين بعدد ٢٣ طردًا.

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ الإخباريتين من سمير أمين، ومحمد سلامة مدير التعريفة، وهاني أبو زيد، وصالح حميدة، وأحمد فاروق مفتشي المكافحة، وعمرو فراويلة رئيس قسم تعريفة من مجمع السيارات، ومحمد عبد الموجود رئيس إيداع خدمات الشحن، وعصام الدريني مدير حركة، بحضور هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية.

وبمعاينة البيان الأول، تبين قيام صاحب الشأن بإخفاء المنشأ الأصلي للبضاعة ووضع استيكرات لمنشأة أخرى للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، فتبين وجود فلتر هواء بعدد ٨٠٠ قطعة منشأ أمريكي، وفلتر تكييف بعدد ٣٠٠ قطعة منشأ المكسيك، وأصناف مستعملة مخالفة لملحق رقم ٢من اللائحة الاستيرادية رقم ٧٧٠لسنة ٢٠٠٥ بدلًا من المنشأ الوارد بالمستندات وهو الصين.

وبلغت إجمالي التعويضات الضرائب والرسوم الجمركية ١٧٧٩١٣ جنيه، وبمعاينة البيان الثاني تبين أن الوارد بساتم وشمايز وتربو ماركة izumi منشأ اليابان بعدد ١٢ طرد، وقام صاحب الشأن بطمس المنشأ الأصلي وهو اليابان ووضع استيكرات منشأ الصين.

وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم الجمركية المستحقة ٨٥٣٦٠ جنيهًا.

وقرر هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضري ضبط برقم 72 لسنة 2019، و3 لسنة 2020.

وطلب صاحبي الشأن التصالح وسداد التعويض المستحق، وتم السداد بالقسيمة رقم ٣٦٤٩١٨، والقسيمة رقم ٥٢٣٢١٤.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية بجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
ضبط محاولتى تلاعب فى المنشأ للتهرب من الضرائب بالإسكندرية
ضبط محاولتى تلاعب فى المنشأ للتهرب من الضرائب بالإسكندرية
ضبط محاولتى تلاعب فى المنشأ للتهرب من الضرائب بالإسكندرية
ضبط محاولتى تلاعب فى المنشأ للتهرب من الضرائب بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

منذ حوالي 10 ساعة

«خدمة 24 ساعة».. أول صورة لماكينة شهادات الميلاد الذكية

منذ حوالي 13 ساعة

«قاتل ومخرب».. مظاهرة مناهضة لأردوغان على هامش «مؤتمر برلين»

منذ حوالي 3 ساعات

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

منوعات

يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

«أوكسفام»: ثروة مليارديرات العالم تكافئ ثروات 5. 4 مليار إنسان

السجن 8 أشهر لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنت

فرار 75 مسجونًا بينهم أخطر عصابة برازيلية فى باراجواى

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك