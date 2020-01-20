ضبط محاولتى تلاعب فى المنشأ للتهرب من الضرائب بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب عمليات بجمارك الاسكندرية، برئاسة السعيد بركات مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات برئاسة أشرف عبد العزيز، مدير عام جمارك السيارات، والإدارة العامة للايداعات والشؤون الجمركية برئاسة حسن جابر، من ضبط محاولتي تلاعب في المنشأ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بهدف التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.فبناء على إخباريتين سريتين، من أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة، وحمدي دويدار مدير إدارة قطع غيار السيارات، والسيد عبد الهادي مدير إدارة الإيداعات، بمحاولة شركة «أ. م» للاستيراد والتصدير التلاعب في منشأ مشمول البيان الجمركي رقم ١٢٢٧٨ لسنة٢٠١٩، والصنف الوارد عبارة عن قطع غيار سيارات منشأ الصين بعدد ٥٥ طردًا، طبقًا لبوليصة الشحن رقم ١٩٠١٤١٨، والمخزنة بإيداع خدمات الشحن المصرية.وكذا محاولة شركة «أ. أ» للاستيراد والتصدير التلاعب في مشمول البيان الجمركي رقم ٩٢٤٩سيارات، والصنف الوارد قطع غيار سيارات منشأ الصين بعدد ٢٣ طردًا.وتم تشكيل لجنة لتنفيذ الإخباريتين من سمير أمين، ومحمد سلامة مدير التعريفة، وهاني أبو زيد، وصالح حميدة، وأحمد فاروق مفتشي المكافحة، وعمرو فراويلة رئيس قسم تعريفة من مجمع السيارات، ومحمد عبد الموجود رئيس إيداع خدمات الشحن، وعصام الدريني مدير حركة، بحضور هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية.وبمعاينة البيان الأول، تبين قيام صاحب الشأن بإخفاء المنشأ الأصلي للبضاعة ووضع استيكرات لمنشأة أخرى للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، فتبين وجود فلتر هواء بعدد ٨٠٠ قطعة منشأ أمريكي، وفلتر تكييف بعدد ٣٠٠ قطعة منشأ المكسيك، وأصناف مستعملة مخالفة لملحق رقم ٢من اللائحة الاستيرادية رقم ٧٧٠لسنة ٢٠٠٥ بدلًا من المنشأ الوارد بالمستندات وهو الصين.وبلغت إجمالي التعويضات الضرائب والرسوم الجمركية ١٧٧٩١٣ جنيه، وبمعاينة البيان الثاني تبين أن الوارد بساتم وشمايز وتربو ماركة izumi منشأ اليابان بعدد ١٢ طرد، وقام صاحب الشأن بطمس المنشأ الأصلي وهو اليابان ووضع استيكرات منشأ الصين.وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم الجمركية المستحقة ٨٥٣٦٠ جنيهًا.وقرر هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضري ضبط برقم 72 لسنة 2019، و3 لسنة 2020.وطلب صاحبي الشأن التصالح وسداد التعويض المستحق، وتم السداد بالقسيمة رقم ٣٦٤٩١٨، والقسيمة رقم ٥٢٣٢١٤.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية بجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.