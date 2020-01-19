أحياء الإسكندرية تنفذ حملات موسعة للقضاء على المخالفات

كثفت أحياء الإسكندرية، اليوم الأحد حملاتها للقضاء على البناء المخالف، عقب إصدار محافظ الإسكندرية بإزالة العقارات المخالفة، ومنع البناء المخالف، حيث ترأس اللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، حملة فورية موسعة اليوم رافقه خلالها الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه.وتم خلال الحملة القيام بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن بطريق مصطفى كامل خلف مركز التدريب على الميكنة الزراعية، كما تم خلال الحملة فك الشدة الخشبية، والتحفظ على كمية من مواد البناء (أسمنت، حديد تسليح)، وخلاطة لبناني من موقع الأعمال، بمعاونة الجهات الأمنية المختصة، وبحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحى.كما دفع حى وسط، برئاسة العميد فادي وديع، بحملتين لوقف أعمال البناء المخالف، فك الشدة الخشبية، والتحفظ علي الونش المستخدم لـ2 من العقارات المخالفة بالحي.حيث تم خلال الحملة الأولي وقف أعمال البناء المخالف، وهدم الحوائط الداخلية بالدور الحادي عشر العلوي والتحفظ علي الونش المستخدم في الأعمال بالعقار الكائن بـ18 شارع معد الحضرة القبلية.بينما تم في الحملة الثانية وقف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية بالعقار الكائن بـ56 شارع بدر الجمال امبروزو - محرم بك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في الحالتين، بمشاركة سكرتير عام الحي، إدارة المتابعة، ووحدة التحفظ.كما تابع حى المنتزه أول برئاسة حمدى عبدالعليم شامة رئيس الحى، باستمرار الحملات؛ للتصدى لظاهرة البناء المخالف وعدم السماح للمخالفين بالبناء حفاظا على سلامة المواطنين.وقامت وحدة الإزالة والتدخل السريع، ويرافقها معاونو أشغال الطريق بفك الشدة الخشبية بالكامل للدور الحادى عشر علوى بنمرة 2 عزبة محسن بجوار مصنع الزجاج.