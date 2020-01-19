فوائد خيالية للأفوكادو

كشفت أبحاث عملية، فوائد خيالية لفاكهة الأفوكادو، عكس الشائع عن ارتباطها بالدهون.ويحث الخبراء على تناول ثمرة الأفوكادو، نظرا لمساعدتها في خسارة الوزن الزائد والوقاية من عدة اضطرابات صحية.وبحسب موقع "ستاندرد ميديا"، فإن فاكهة الأفوكادو غنية بالدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، لأنها طبيعية ومفيدة، بخلاف الدهون الأخرى المشبعة أو ما يجري تناوله في الأطعمة المقلية.ومن أولى فوائد ثمرة الأفوكادو، أنها تساعد على التحكم في الشهية، وتحافظ على الشعور بالشبع لدى الإنسان لمدة تقارب خمس ساعات، ولذلك، يستحب أن يبدأ الإنسان نهاره بفطور من الأفوكادو وشطيرة الخبز "التوست".ويقول الخبراء إن الأفوكادو يؤدي هذا الدور، لأن الدهون والألياف تعمل على إبطاء عملية الهضم، وهو ما يعني تناول كميات أقل من الطعام خلال اليوم.وكشفت بحوث طبية سابقة، أن فاكهة الأفوكادو تحفز الطاقة في جسم الإنسان، على غرار ما تفعل المكملات الغذائية، وتبعا لذلك، فإن الثمرة قد تكون بديلا عن حبوب المكملات.جدير بالذكر، أن ثمرة الأفوكادو تحمي من الشيخوخة وتقي من عدة أمراض أخرى، وذلك من خلال محاربة ما يعرف بـ"الشوارد الحرة" في جسم الإنسان.