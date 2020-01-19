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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

الأحد 19/يناير/2020 - 08:41 م
الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،
أحمد عبد العزيز
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عبّر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن أسفه من مناقشة الشأن الليبي، في مؤتمر دولي، يتم تنظيمه في دولة أوروبية، بحضور زعماء من كل الدول الغربية، وبحضور مجرم مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن ليبيا دولة غنية جدًا، والنفط متوفر بها، وهذا يجعلها مطمعًا لكثير من الدول، لافتًا إلى أن مصر كانت تستهدف من حضورها لمؤتمر برلين أن توزع خيرات الشعب الليبي على المواطنين الليبيين.

وأكد الباز أن أردوغان فرض وجوده بـ "البلطجة" في مؤتمر برلين، لافتًا إلى أنه لولا اتفاقية أردوغان مع فايز السراج، لما كانت تركيا حاضرة في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

ولفت إلى أن تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أردوغان يعكس السياسة المصرية، التي تتعامل مع أردوغان، وكأنه غير موجود، متابعًا: "مصر الرسمية لا ترى سفالات أردوغان".

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