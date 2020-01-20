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هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:30 ص
هايدى محمد
هايدى محمد
نور أيمن
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أثارت الحلقة الأخيرة من برنامج ذا فويس كيدز الجدل؛ بسبب المصرية هايدي محمد، التي لم يدار لها أحدًا من لجنة التحكيم، على الرغم من صوتها الذهبي، حيث انهالت آلاف التعليقات السلبية ضد الفنانين عاصي الحلاني، ونانسي عجرم، ومحمد حماقي؛ بسبب ما وصفه الجمهور بـ«لامبالاة»، والتحيز ضد الفنانة الصغيرة.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، بعض المعلومات عن هايدي محمد، على النحو التالي:

- تبلغ من العمر 12 عامًا، تمتلك موهبة الغناء، وتسعى في تطويرها بشكل مستمر.
- تنتمي لقرية أبو مسعود إمام بمدينة البحيرة، وتفتخر بحياتها الريفية.
-تقطع أميالًا طويلة مرة كل أسبوع للوصول لدار الأوبرا بالقاهرة ودمنهور حتى تتعلم الموسيقى والغناء.
-قدمت ببرنامج ذا فويس كيدز في الموسم الثالث وغنت لأم كلثوم «هذه ليلتي».
-تم حذف مقطع فيديو أغنية الطفلة هايدي من موقع يوتيوب بسبب ما ناله من جدل وهجوم شديد.
-علق كلًا من نانسي، وعاصي، وحماقي عن سبب عدم اختيارهم لها: «الأغنية خلصت بسرعة».
-حصلت الطفلة المصرية هايدي محمد على دعم وتعاطف الجماهير خلال الساعات الماضية وتفاعل معها عدد كبير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
-قالت عن نفسها في البرنامج: «أجمل وقت أقضيه في الريف والحياة البسيطة».
هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)
هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

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