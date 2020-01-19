الإرهاق يظهر على شيرين في حفلها بجدة (فيديو)

وكان الملاحظ خلال الحفل هو ظهور شيرين بجسد ممتلئ بعض الشيء وذلك على خلاف عادتها.

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا كبيرًا في جدة، والذي حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين.وتألقت شيرين عبدالوهاب خلال الحفل بفستان فضي لامع.وكشف برنامج "et بالعربي"، عن أن شيرين عبدالوهاب، صعدت للمسرح متأخرة وذلك على غير عادات شيرين، كما أنها بعد مرور 30 دقيقة فقط من الحفل طلبت كرسيًا للجلوس عليه، وذلك للمرة الأولى في حياتها تغني على كرسي.كما اعتذرت شيرين لجمهورها بسبب إحساسها بأنها تنهج وطالبتهم بعذرها في حال ظهر صوتها مختلفًا.كما طلبت استراحة لمدة 15 دقيقة في غرفتها وقابلها الجمهور عند عودتها بترحاب كبير جدًا.وعلى الرغم من إرهاق شيرين عبدالوهاب، إلا أنها استطاعت أن تسلطن جمهورها بصوتها كعادتها في كل حفلاتها.