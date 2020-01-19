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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تتهم زوج شقيقتها باغتصاب نجلها في المعادى

الأحد 19/يناير/2020 - 08:10 م
اغتصاب
اغتصاب
هدير مصطفي
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حرّرت ربّة منزل محضرًا ضد زوج شقيقتها موظف بإحدى شركات البترول، بالاعتداء على نجلها جنسيًا، وبالعرض على العميد خالد الدمرداش مأمور قسم المعادي أمر باستدعاء المشكو في حقه، وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات.

البداية عندما تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادي، بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه زوج شقيقتها موظف بشركة بترول، بالاعتداء جنسيًا على نجلها طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات أثناء جلوسه بمفرده بالمنزل.

على الفور، انتقل الرائد عيد توفيق، معاون المباحث والقوة المرافقة، لضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة، برئاسة المستشار تامر عاشور رئيس النيابة، التحقيقات.

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