رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البابا تواضروس يبارك الأقباط بالماء المقدس (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 11:02 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
أحمد عاشور
طباعة
قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمباركة الآباء والكهنة وشعب الكنيسة، بالماء المقدس، عقب انتهاء صلاة اللقان، اليوم ويستعد لترأس قداس عيد الغطاس.

وقام البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الأحد، بالانتهاء من صلاة اللقان، بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط البلد.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، صلاة اللقان، بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط حضور الآباء والكهنة.

• الأقباط يتوافدون على الكنيسة

وتوافد المئات من أقباط الإسكندرية على الكاتدرائية المرقسية للمشاركة في صلاة اللقان، ثم قداس عيد الغطاس.

ويشارك قداسة البابا الصلاة نيافة الأحبار نيافة الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة وأسقف الشباب بالإسكندرية نيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية ونيافة الأنبا هيرمينا أسقف وسط الإسكندرية والقمص إبرام أميل وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية ولفيف من الآباء الكهنة بالإسكندرية.

• الأمن يكثف تواجده

من جانبها كثفت قوات الأمن بالإسكندرية من تواجدها بمحيط الكنائس ومنها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية التى يصلى فيها البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة اللقاء مساء اليوم.

ووضعت مديرية أمن الإسكندرية، خطة محكمة لتأمين عيد الغطاس وتشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية من خلال عدة محاور رئيسية، وذلك بتكليف إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط جميع المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية في أوقات الصلوات، ووضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الاحتفالات والصلوات.

كما انتشرت قوات الأمن وقوات التدخل السريع على جميع الكنائس على مستوى المحافظة.

وكلف مدير أمن الإسكندرية إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت المهمة والسياحية، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشأت المهمة والسياحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشآت.

• تمركزات أمنية وجولات مكثفة
كما وجه مدير أمن الإسكندرية تعليماته إلى إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة والسياحية.

كما تم عمل تمركزات أمنية ثابتة وأقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من قوات الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية للتدخل الفوري والسريع، والتشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية، والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية.

كما يقود مدير أمن الإسكندرية جولات مكثفة على جميع الكنائس للتأكد من التشديدات الأمنية وتأمين جميع دور العبادة وتقديم التهنئة للأقباط.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

منذ أقل من نصف ساعة

النص الكامل لإعلان مؤتمر برلين بشأن ليبيا

منذ يوم

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ حوالي 8 ساعات

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

الصور

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

تطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الأب بعد الطلاق يضر بصحتهم النفسية

مخاطر الإفراط فى تناول الفيتامينات

منوعات

فوائد خيالية للأفوكادو

الثلوج تعيق البحث عن مفقودين في انهيار جليدي

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك

إعلان اسم سمير سيف رئيسًا للدورة ٢٣ للمهرجان القومي للسينما

الروائية الليبية عائشة إبراهيم: الجميع يبحث عن «سحر البوكر» (حوار)