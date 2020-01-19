البابا تواضروس يبارك الأقباط بالماء المقدس (فيديو)

• الأقباط يتوافدون على الكنيسة

• الأمن يكثف تواجده

• تمركزات أمنية وجولات مكثفة

قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمباركة الآباء والكهنة وشعب الكنيسة، بالماء المقدس، عقب انتهاء صلاة اللقان، اليوم ويستعد لترأس قداس عيد الغطاس.وقام البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الأحد، بالانتهاء من صلاة اللقان، بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط البلد.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، صلاة اللقان، بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط حضور الآباء والكهنة.وتوافد المئات من أقباط الإسكندرية على الكاتدرائية المرقسية للمشاركة في صلاة اللقان، ثم قداس عيد الغطاس.ويشارك قداسة البابا الصلاة نيافة الأحبار نيافة الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة وأسقف الشباب بالإسكندرية نيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية ونيافة الأنبا هيرمينا أسقف وسط الإسكندرية والقمص إبرام أميل وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية ولفيف من الآباء الكهنة بالإسكندرية.من جانبها كثفت قوات الأمن بالإسكندرية من تواجدها بمحيط الكنائس ومنها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية التى يصلى فيها البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة اللقاء مساء اليوم.ووضعت مديرية أمن الإسكندرية، خطة محكمة لتأمين عيد الغطاس وتشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية من خلال عدة محاور رئيسية، وذلك بتكليف إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط جميع المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية في أوقات الصلوات، ووضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الاحتفالات والصلوات.كما انتشرت قوات الأمن وقوات التدخل السريع على جميع الكنائس على مستوى المحافظة.وكلف مدير أمن الإسكندرية إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت المهمة والسياحية، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه فى محيط دور العبادة المسيحية والمنشأت المهمة والسياحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشآت.كما وجه مدير أمن الإسكندرية تعليماته إلى إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة والسياحية.كما تم عمل تمركزات أمنية ثابتة وأقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من قوات الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية للتدخل الفوري والسريع، والتشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية، والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية.كما يقود مدير أمن الإسكندرية جولات مكثفة على جميع الكنائس للتأكد من التشديدات الأمنية وتأمين جميع دور العبادة وتقديم التهنئة للأقباط.