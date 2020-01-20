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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية بلغت تعويضاتها الجمركية 350 ألف جنيه

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:59 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب "خ. ي. م" مصري الجنسية، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته من عمر عبد النور مدير تفتيش الركاب وأحمد حسن وشاهين كمال مأمورى تفتيش الركاب بحضور علي عبد السميع رئيس قسم الأمن الجمركي وحسن عمر مدير مكافحة التهريب ومحمد خطاب مدير التعريفة فتبين وجود 175 مسمار معدني مرقوم Timplant Direct منشأ أمريكي خاص بالإستخدمات الطبية مخبأة بين طيات الملابس وبداخل أمتعته الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 350 ألف جنيه.

قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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