خسّت 9 كيلو.. أصالة تتجاوز طلاقها

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كما مازحت الإعلامي صبحي عطرة، بأن لديها حولا بسيطا في عينيها وهو ما وصفه الإعلامي بحول الحسن لتؤكد له أنه حول فقط.

يذكر أن أصالة أعلنت مؤخرًا انفصالها عن المخرج طارق العريان، وذلك بعد زواج دام لمدة 14 عامًا.

أحيت الفنانة السورية أصالة حفلًا غنائيًا مؤخرًا في القرية العالمية بدبي، حقق نسبة نجاح كبيرة، وذلك بسبب عدد الجماهير وردود الأفعال معها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.ويبدو أن أصالة تخطت مرحلة الانفصال، وظهرت أكثر مرحًا مع جمهورها، وأعلنت أنها تستعد لمرحلة جديدة في حياتها، وارتدت خلال الحفل بنطال من البينك وبلوزة قصيرة مزخرفة بالألوان.وكشفت أصالة خلال لقائها مع برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4"، أنها فقدت 9 كيلو من وزنها خلال الأيام الماضية، حيث إنها عملت على إنقاص وزنها 4 كيلو ولكن فقدت 5 أخرى