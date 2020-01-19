الديهي عن أردوغان والسراج: «البلطجي والطرطور»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن من يدعمون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أغبياء، ووصف فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بـ "الطرطور والعبد الذي ينبطح أمام أردوغان".وعلق الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، على صورة تجمع "أردوغان" و"السراج"، قائلًا: "البلطجي والطرطور".وحذر الديهي المصريين، من أن "أردوغان يستهدف مصر بتدخله في ليبيا، ويستغل طرطور ليبيا لخلق واقع جديد له يستغله ويناور به".ووجه الديهي رسالة للشعوب العربية: "استفيقوا واستنهضوا هممكم مرة أخرى، علينا أن نعي ما جرى، القضية قضية وعي، لا تصدقوا من يقولوا أنهم يعملوا ببلادكم من أجل مصالحكم، لم نجد أي خير في تدخل أجنبي".وأضاف: "استشعر الخطر على المشرق العربي بأكمله مثلما استعشرته في سوريا وليبيا والعراق، الأصابع التركية تعبث بالمنطقة، ولا ينافسها في ذلك سوى الأصابع الإيرانية".وأردف: "أردوغان هو بلطجي المنطقة، يتحدث عن التوغل أكثر داخل سوريا ويهدد بالبقاء في ليبيا حتى الإقرار بحقوقه في المتوسط، أردوغان يحاول خطف ليبيا كرهينة للضغط بها على بعض الدول وتحقيق أطماعه في المتوسط"، مؤكدًا أن ليبيا أصبحت ملاذ آمن للإخوان والميليشيات الإرهابية والمتطرفين".