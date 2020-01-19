بسمة تغير ملامحها في أحدث ظهور

خضعت الفنانة بسمة، لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الفنية، ونشرت صورًا منها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وظهرت بسمة خلال الصور بمكياج قوي غير ملامحها بشكل كبير وصعب معرفة الجمهور لها في بداية الأمر، خاصة أنها للمرة الأولى التي تظهر بهذا الشكل.وكانت الفنانة بسمة، قد كشفت مؤخرًا سر قلة أعمالها الفنية مؤكدة أن فن الاختيار في الأعمال الفنية المعروضة غير متاح في كثير من الأوقات خاصة أن الأعمال المعروضة قد لا تتعدى عملين أو 3 أعمال.وأضافت خلال لقاء سابق لها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، المُذاع عبر "نجوم إف إم": "لا يكون هناك اختيارات كثيرة، لذا قد أختار عمل من هذين العملين، لكن إذا لم تكن الظروف غير متاحة فإنني أختار أكثر عمل أشعر بأنه سيفيدني"، مشيرة إلى أن أغلب الاختيارات حققت لها قفزة للأمام والاختلاف.