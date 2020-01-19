رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

بسمة تغير ملامحها في أحدث ظهور

الأحد 19/يناير/2020 - 07:38 م
الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
سناء إسماعيل
طباعة
خضعت الفنانة بسمة، لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الفنية، ونشرت صورًا منها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت بسمة خلال الصور بمكياج قوي غير ملامحها بشكل كبير وصعب معرفة الجمهور لها في بداية الأمر، خاصة أنها للمرة الأولى التي تظهر بهذا الشكل.

وكانت الفنانة بسمة، قد كشفت مؤخرًا سر قلة أعمالها الفنية مؤكدة أن فن الاختيار في الأعمال الفنية المعروضة غير متاح في كثير من الأوقات خاصة أن الأعمال المعروضة قد لا تتعدى عملين أو 3 أعمال.

وأضافت خلال لقاء سابق لها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، المُذاع عبر "نجوم إف إم": "لا يكون هناك اختيارات كثيرة، لذا قد أختار عمل من هذين العملين، لكن إذا لم تكن الظروف غير متاحة فإنني أختار أكثر عمل أشعر بأنه سيفيدني"، مشيرة إلى أن أغلب الاختيارات حققت لها قفزة للأمام والاختلاف.
بسمة تغير ملامحها في أحدث ظهور
بسمة تغير ملامحها في أحدث ظهور
بسمة تغير ملامحها في أحدث ظهور
بسمة تغير ملامحها في أحدث ظهور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان الأردن السينمائى يكرم الفنانة إنجى المقدم

إنجي المقدم تلحق بإياد نصار في "رأس السنة"

بطلات فيلم "رأس السنة" يواصلن التصوير فى بيروت

"صانع النجوم".. رحلة سعيد حامد من فانتازيا "الحب فى الثلاجة" إلى دنيا الكوميديا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

منذ حوالي 21 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ يومين

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

الصور

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

«قاتل ومخرب».. مظاهرة مناهضة لأردوغان على هامش «مؤتمر برلين»

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الأب بعد الطلاق يضر بصحتهم النفسية

مخاطر الإفراط فى تناول الفيتامينات

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
المزيد

الثقافة

طارق إمام يناقش «طعم النوم» على النيل الثقافية.. الأربعاء

«خير الدين الزركلي وتأريخه لعهد الملك عبدالعزيز» بمعرض الكتاب

12 فرقة غنائية تشارك فى معرض الكتاب

توزيع جوائز «مؤسسة فاروق حسني» الثلاثاء المقبل