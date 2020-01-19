ختام معرض فيينا الدولي للسياحة والسفر بمشاركة مصرية

اختتمت اليوم أعمال معرض فيينا الدولي للإجازات والسياحة والسفر، الذي استمر أربعة أيام بمشاركة مصر والمغرب وتونس وأكثر من 80 دولة حول العالم.وقالت مصادر في هيئة المعارض النمساوية اليوم الأحد، أنه زار المعرض أكثر من 50 ألف زائر على مدار الأيام الأربعة، وأنه حقق نجاحًا واسعًا في الترويج للسياحة في العديد من الدول، كما تضمن عروضًا مميزة من الفنادق وشركات الطيران والسياحة خاصة في أوروبا.أضافت المصادر، أن المعرض يعد منتدى دوليًا سنويًا يجمع خبراء السياحة في العالم كما يعد فرصة لتبادل الخبرات بين كبريات شركات السياحة والفنادق في العالم، كما شهد المعرض العديد من العروض الفنية والموسيقية كأحد الأدوات الهامة للترويج السياحي خاصة للمنتجعات والجزر المختلفة في العالم.