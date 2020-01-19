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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة: دمج الأحزاب في كيان واحد مستحيل

الأحد 19/يناير/2020 - 07:35 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة،
إسلام نصير
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أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن فكرة دمج الأحزاب السياسية في كيان واحد أمر مستحيل ومستبعد، موضحًا أن معنى الدمج في هذه الحالة هو تخلي الحزب عن هويته وشخصيته ويذوب في حزب آخر.

وأضاف أبوشقة في تصريحاته، مساء اليوم الأحد، أن أمر الدمج على أي حزب مهما كان معتقده من الزاوية النفسية والواقعية مستحيل، لافتًا إلى أن الحل يكمن في تشكيل ائتلافات وتكتلات بين الأحزاب التي تتوافق في الفكر السياسي بحيث تكون الأحزاب الليبرالية مع بعضها وكذالك الأمر في أحزاب اليسار والوسط.

وأشار أبوشقة إلى أن مصر توجد بها أحزاب كثيرة وطنية ومخلصة غير حزبي الوفد ومستقبل وطن ولها نوابها المخلصون في البرلمان هدفها بناء مصر على أسس سليمة وإنقاذ مصر من فترة الركود التي أصابتها.

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