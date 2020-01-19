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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 714 مخالفة تموينية بدمياط

الأحد 19/يناير/2020 - 07:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام فهمي
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس سمير عثمان، حملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال شهر ديسمبر الماضي، وأسفرت عن تحرير 714 محضرا، منهم 208 محاضر للمخابز لوجود مخالفات تعددت بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وحررت ٤٧٣ محضرا بالأسواق لوجود مخالفات تتمثل فى عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية والذبح خارج المجزر، أما بالنسبة للمواد البترولية فتحرر ٣٣ محضرا لعدم إعلان عن الأسعار ونقص وزن إسطوانات الغاز.

وسحبت المديرية ٤٥ عينة دقيق وقمح ونخالة خلال تلك الفترة لفحصها بالمعامل المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات إذ تبين وجود ٢٤ عينة مطابقة و٣ عينات مخالفة وحصلت غرامات من المخابز المخالفة بإجمالى ٤٢٩٢٧٩ جنيها.

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