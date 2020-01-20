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اقتصاد

756 مليون دولار صادرات مصر من الألومنيوم والمواد المحجرية

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:31 ص
صادرات الألومنيوم
صادرات الألومنيوم
دعاء أبو العزم
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أكد المجلس التصديري لمواد البناء أن، إجمالي صادرات القطاع من الألومنيوم والمواد المحجرية والمعدنية خلال الفترة من يناير- نوفمبر 2019، سجل نحو 756 مليون دولار مقابل 896 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بانخفاض بلغ نسبة 18.5%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس، اليوم، أن 10 دول هي: إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا الاتحادية، ليبيا، المغرب، الهند، أندونيسيا، رومانيا، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، تركيا، استحوذت على 68.1% من إجمالي صادرات تلك القطاعات بقيمة 514.963 مليون دولار..مشيرا إلى أن صادرات الألمنيوم سجلت خلال 11 شهرا من العام الماضي 500 مليون دولار في مقابل 611 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بتراجع قدره 18%.

وأشار التقرير إلى أنه، تم تصدير الألومنيوم خلال تلك الفترة لنحو 67 دولة منهم: 13 دولة لأول مرة هي: المجر، السويد، مالطا، النيجر، اليابان، هندوراس، الكونغو برازفيل، تايلاند، المكسيك، بنين، أنجولا وكاببندا، الصين الشعبية، بوليفيا، لافتا إلى إلى استحواذ 5 دول هي إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا الاتحادية، ليبيا، المغرب،على 73% من إجمالي صادرات الألومنيوم خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" بقيمة 365.21 مليون دولار.

واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للألومنيوم المصري خلال 11 شهرًا من 2019 بالرغم من تراجعها لنحو 252.043 مليون دولار في مقابل 287.417 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بانخفاض 12%، وتراجعت صادرات مصر من الألومنيوم لأمريكا بنسبة 17% خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" لتبلغ 38.66 مليون دولار في مقابل 46.484 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.

وانخفضت قيمة صادرات الألمنيوم إلى ألمانيا الاتحادية لتسجل 30.463 مليون دولار خلال 11 شهرا من 2019 في مقابل 44.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بتراجع 32%، وكذلك إلى ليبيا بنسبة 19% لتسجل 23.392 مليون دولار في مقابل 29.034مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من المواد الألومنيوم إلى المغرب خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" لتبلغ 20.652 مليون دولار في مقابل 18.774 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو قدره 10%.

وأضاف التقرير أن، صادرات المواد المحجرية والمعدنية المصرية تراجعت خلال 11 شهرا من 2019 لتسجل 256 مليون دولار في مقابل 285 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بانخفاض بلغت نسبته 10%..مشيرا إلى أنه تم تصدير المواد المحجرية والمعدنية خلال تلك الفترة لنحو 94 دولة، منها 14 دولة للمرة الأولى هي روسيا الاتحادية، بيلاروسيا، مقدونيا، ملاوي، مايوت، استراليا، البرتغال، بروندي، بنما، سيريلانكا، جزر القمر، أذربيجان، فنزويلا، موزمبيق.

واستحوذت 5 دول هي: الهند، أندونيسيا، رومانيا، اتحاد ماليزيا، تركيا، على 58.5% من إجمالي صادرات المواد المحجرية والمعدنية خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" بقيمة 149.753 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للمواد المحجرية والمعدنية المصرية خلال 11 شهرا من 2019 بقيمة 56.091 مليون دولار في مقابل 41.136 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو 36%.

وتراجعت صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية لتركيا بنسبة 27% خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" لتبلغ 16.317 مليون دولار في مقابل 22.207 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، وكذلك إلى أندونيسيا بنسبة 41% لتسجل 35.226 مليون دولار في مقابل 59.916 مليون دولار.

وارتفعت قيمة صادرات المواد المحجرية والمعدنية إلى اتحاد ماليزيا- ملايو سابقًا لتسجل 17.317 مليون دولار خلال 11 شهرًا من 2019 في مقابل 12.93 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو 34%، ولرومانيا بنسبة 73% لتبلغ 24.836 مليون دولار في مقابل 14.362 مليون دولار.

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