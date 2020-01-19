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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أشرف عقبة: دواء السكر الجديد يعالج أمراض القلب

الأحد 19/يناير/2020 - 07:23 م
الدكتور أشرف عقبة،
الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة بجامعة عين شمس، إن موافقة وزارة الصحة، على طرح أول علاج لمرضي السكر عن طريق "الكلى" وليس "البنكرياس"، بشرى سارة لجميع المرضي، حيث أثبت الدواء كفاءته بالسوق، واختبره 10 آلاف مريض وكانت النتائج ممتازة.

وأضاف رئيس قسم الباطنة بجامعة عين شمس، في لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "Dmc": "الأبحاث أكدت أن فكرة الدواء عظيمة، وهي الأفضل بين أكثر من وسيلة للعلاج متواجدة بالسوق، وعلى رأسها الحقن بالأنسولين.

وأكمل عقبة: "تكلفة الدواء أغلى من الأدوية الموجودة في السوق ولكنه يحمي المريض، من أمراض أخري مثل القلب لأنه يعالج مريض القلب ويقلل المضاعفات التي يتعرض لها مريض السكر".

وأردف: "هذا الدواء سيكون عن طريق الفم، وهذا يساعد على تقليل نسبة السكر في جسم الإنسان ليصبح متواجدًا بالنسبة الطبيعية دون حقن الأنسولين".

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