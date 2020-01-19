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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي

الأحد 19/يناير/2020 - 07:23 م
عزاء ماجدة الصباحي
عزاء ماجدة الصباحي
عبدالله هشام
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حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نرمين الفقي على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة ماجدة الصباحي بمسجد عمر مكرم.

وغيّب الموت الفنانة ماجدة الصباحي مساء الخميس الماضي، بعد رحلة عطاء فنية كبيرة قدمت خلالها العديد من الأعمال المهمة، وشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وولدت الفنانة ماجدة في مدينة طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، وكانت بدايتها الحقيقية 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ودخلت مجال الإنتاج وكوّنت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام حيث قدمت جميلة و«هجرة الرسول».

ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينسيا الدولي، كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، ولها ابنة واحدة هى غادة نافع.
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي
أشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء ماجدة الصباحي

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