رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«رفض أي وسائل عسكرية في ليبيا».. البيان الختامي لمؤتمر برلين

الأحد 19/يناير/2020 - 07:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
طباعة
كشف البيان الختامي لمؤتمر برلين بشأن ليبيا عن تعهد المشاركين في المؤتمر بعدم التدخل في الشئون الداخلية الليبية، وقراراهم بأن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين.

أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال إعلانها نص البيان الختامي لمؤتمر برلين في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن المجتمعين اتفقوا على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا، وفق ما ذكرت فضائية "العربية".

وشددت ميركل عن أن هناك من يسعى لاستخدام الوسائل العسكرية في ليبيا وهذا أمر مرفوض، لافتة إلى أن المؤتمر وضع مسارا جديدا ليكون بارقة أمل الليبيين وكان هدفهم دعم خطة الأمم المتحدة.

وأكدت أن المؤتمر قدم سهما كبيرا لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا وكان هناك اتفاق على أنهم بحاجة إلى حل سياسي في ليبيا ولا مجال لأي حل عسكري، متابعة: "كما تم الاتفاق على تكليف لجنة عسكرية ببحث وقف إطلاق النار في ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل".

ونوهت ميركل بأنهم حصلوا على موافقة جميع المشاركين في المؤتمر بألا يقدموا أي دعم للأطراف المتحاربة كما اتفقوا على عملية ملزمة لضمان هدنة في ليبيا وتثبيت حظر الأسلحة وضمان حق الليبيين في العيش بسلام.

واعتبر الإعلان الختامي لمؤتمر برلين أن ليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتفاق على صيغة البيان الختامي لمؤتمر برلين بشأن ليبيا

«مؤتمر برلين».. أجندات متصارعة وتمسك ليبي بمواجهة أردوغان

«الدستور» تنشر مسودة «مؤتمر برلين حول ليبيا» قبل عقده

العالم فى ليبيا.. تفاصيل مباحثات مؤتمر برلين

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

صلاح يفك العُقدة.. ليفربول يحسم الكلاسيكو أمام يونايتد

منذ حوالي 7 ساعات

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

الصور

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

«خدمة 24 ساعة».. أول صورة لماكينة شهادات الميلاد الذكية

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الأب بعد الطلاق يضر بصحتهم النفسية

مخاطر الإفراط فى تناول الفيتامينات

منوعات

فوائد خيالية للأفوكادو

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك

«تلوين المخطوطات الإسلامية» في محاضرة بدار كتب باب الخلق

طارق إمام يناقش «طعم النوم» على النيل الثقافية.. الأربعاء

«خير الدين الزركلي وتأريخه لعهد الملك عبدالعزيز» بمعرض الكتاب