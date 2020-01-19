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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الثلاثاء.. ترامب يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي

الأحد 19/يناير/2020 - 07:12 م
ترامب
ترامب
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أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، اليوم الأحد، حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والناشطة البيئية جريتا ثونبرج، المنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر بدء فعالياته، بعد غد الثلاثاء.

وقال شواب في تصريحات صحفية، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، إن الموضوعات الخاصة بالبيئة ستكون الملف الرئيسي الذي سيتناوله المنتدى هذا العام، مضيفا أن كلا من ترامب وثونبرج سيلقيان كلمة في اليوم الافتتاحي للمنتدى؛ قائلا: "اعتقد أنه يجب سماع كلا الصوتين".

وأشار إلى أن في حال حضور الناشطة البيئية المنتدى هذا العام سترى بعينها تغيرا ملحوظا فيما يتعلق بتعامل المنتدى مع البيئة؛ لافتا إلى الكلمة التي ألقتها ثونبرج خلال المنتدى العام الماضي، ولامت فيها زعماء العالم فيما يخص بالتعامل مع المشكلات البيئية.

وأوضح شواب حتمية التعامل مع ملفات المناخ كمشكلة عاجلة، معربا عن أمله في أن يثير هذا الشعور بين المشاركين في اجتماع المنتدى هذا العام.

ولفت رئيس المنتدى الاقتصادي إلى حضور كافة زعماء الاتحاد الأوروبي المنتدى هذا العام، ومن بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

يذكر أن ترامب كان انسحب في عام 2017، من اتفاقية باريس للمناخ؛ حيث أكد في خطاب ألقاه من حديقة البيت الأبيض رفضه أي شيء يمكن أن يقف في طريق "إنهاض الاقتصاد الأمريكي".

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