خبير نقل: مصر ستصل للجودة العالمية في إنتاج القطارات قريبًا

تحدث الدكتور حمدي برغوث، خبير النقل الدولي، عن زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، رفقة الفريق كامل الوزير وزير النقل؛ لتفقد مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف".وقال الدكتور حمدي برغوت في تصريحات على فضائية "dmc: "لن نستورد قطارات أو مترو وسنكتفي بإنتاجنا، حال الوصول إلى الجودة العالمية، وهو الأمر المتوقع حدوثه في المستقبل القريب".وأكمل: "لابد من وضع خطة وبدء تنفيذها للوصول إلى الجودة العالمية، والتي يجب أن تتراوح من 18 شهرًا إلى 3 سنوات، لبدء إنتاج جديد يواكب الجودة العالمية".وأتم تصريحاته قائلًا: "شسء ممتاز أن يكون هناك اهتمام من الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور".