حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 20 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور، اليوم الاثنين 20 يناير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: لقاء مهمّ على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة وفق ما تريده أنت.عاطفيًا: قد تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.صحيًا: بادر إلى ممارسة المشي واستفد من كل لحظة فراغ للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.