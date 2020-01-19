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تقارير ومتابعات

ليلى علوي وإلهام شاهين في عزاء ماجدة الصباحي (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 06:54 م
ليلى علوي وإلهام
ليلى علوي وإلهام شاهين
عبدالله هشام
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حرصت الفنانتان ليلى علوي وإلهام شاهين على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة ماجدة الصباحي بمسجد عمر مكرم.

بدأ، منذ قليل، عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي بمسجد عمر مكرم بالتحرير، بحضور عدد كبير من أفراد أسرتها.

شيع المئات جنازة الفنانة ماجدة الصباحي من مسجد مصطفى محمود، عقب صلاة الجمعة، بعدما وافتها المنية، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض، في ظل غياب ملحوظ لنجوم الفن.

يشار إلى أن الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، حيث قدمت "جميلة" و"هجرة الرسول".

ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينسيا الدولي، كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، ولها ابنة واحدة هى غادة نافع.

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